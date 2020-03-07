"الطيران المدني" تكشف تفاصيل الحجر الصحي بالمطارات

07 مارس 2020 - 11:40 م

قال الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، إن هناك خطة مرور على جميع المطارات المصرية بشكل يومي.



وتابع مناع - خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»- أنه يتم تطبيق إجراءات السلامة والآمان من خلال إجراء الفحص الطبي على الركاب والحقائب ويتم تعقيمها قبل تسليمها للركاب ويتم تعقيم الطائرات قبل انطلاق كل رحلة.



وأشار مناع إلى أن هناك سيارات معقمة في المطارات تنقل أي راكب يظهر عليه أيا من أعراض كورونا إلى المستشفى المجهز للتعامل مع مثل هذه الحالات.



وأكد نائب وزير الطيران المدني، أن جميع العاملين في المطارات مؤهلين للتعامل مع أي سيناريوهات خاصة بفيروس كورونا، حيث تم تدريبهم وهم الآن على أتم الاستعداد، لافتا إلى أن هناك تنسيق تام مع وزارة الصحة وكل الجهات المعنية في كافة الإجراءات التي يتم اتخاذها في المطارات المصرية.



ولفت إلى أن السعودية والكويت أوقفتا الرحلات الجوية إليهما إلا بحصول الشخص على شهادة صحية من وزارة الصحة.









