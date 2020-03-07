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بالفيديو..

الغرف التجارية تكشف حقيقة وقف استيراد "عطارة" من الصين

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المصريون ـ متابعات

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إندونيسيا تعلق استيراد "حيوانات حية" من الصين

قال رجب العطار، رئيس شعبة العطارة بالغرف التجارية، إنه لم يتم إخطار الشعبة من أي جهة رسمية بوقف استيراد  10 أصناف من العطارة من الصين، بسبب كورونا.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن لم تصل إليه إشارة تفيد بوقف التعامل مع الصين.
وأوضح رجب العطار أن بعض أنواع العطارة التي يتم استيرادها من الصين مثل الينسون والقرفة يتم زراعتها في دول أخرى بخلاف الصين.

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