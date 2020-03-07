» الغرف التجارية تكشف حقيقة وقف استيراد "عطارة" من الصين

07 مارس 2020 - 10:20 م

قال رجب العطار، رئيس شعبة العطارة بالغرف التجارية، إنه لم يتم إخطار الشعبة من أي جهة رسمية بوقف استيراد 10 أصناف من العطارة من الصين، بسبب كورونا.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن لم تصل إليه إشارة تفيد بوقف التعامل مع الصين.

