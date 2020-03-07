سلطنة عمان تقرر تعليق رحلات "الشارتر" مع مصر

07 مارس 2020 - 11:10 م

أعلنت هيئة الطيران المدني في سلطنة عمان، السبت، تعليق الرحلات الجوية غير المنتظمة (الشارتر) مع مصر لمدة شهر ضمن تدابير مواجهة فيروس "كورونا" المستجد، الذي تسلل للبلد الخليجي، وارتفع عدد مصابيه مؤخرا إلى 12.



وأوضحت الهيئة، في بيان "تويتر" مساء اليوم، أنه "بعد التنسيق مع الجهات المختصة تقرر تعليق الرحلات الجوية غير المنتظمة بين السلطنة مصر اعتبارا من الغد (الأحد) ولمدة شهر".

وأضافت أنه "يشترط على المقيمين لدخول السلطنة إبراز شهادة الفحص المسبق (PCR) لإثبات الخلو من فيروس كورونا وخضوع القادمين للحجر الصحي 14 يوما‎".

ولم يصدر تعليق فوري من مصر بشأن القرار.

