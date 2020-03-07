» إيطاليا.. ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 233 حالة

ارتفع عدد وفيات فيروس "كورونا" المستجد في إيطاليا إلى 233 إثر تسجيل 36 وفاة جديدة، السبت، وفق المدير العام للدفاع المدني أنجيلو بوريللي.



وأضاف بوريللي، في مؤتمر صحفي بالعاصمة روما، إن حالات الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 5 آلاف و61.

ولفت إلى ارتفاع عدد المتعافين من المرض إلى 589 شخصا بعدما كان 523 الجمعة.

في سياق متصل، أفادت وسائل إعلام إيطالية بأن السلطات بدأت في نقل المصابين بكورونا من منطقة لومبارديا (شمال)، التي تعرف أكثر حالات الإصابة، إلى مناطق أخرى لتلقي العلاج.

من جانبه، أفاد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، في منشور عبر "فيسبوك"، بأن "ارتفاع عدد المتعافين من كورونا يمنحني القوة والأمل".

بدوره، أشار رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم غابرييلي غرافينا، خلال المشاركة في برنامج على قناة "Rai2" المحلية، إلى احتمال توقيف مسابقة الدوري حال تم تسجيل أي إصابة بكورونا لدى أحد اللاعبين.

وفي وقت سابق، اليوم، أعلن زعيم الحزب الديمقراطي في إيطاليا، نيكولا زينغاريتي، إصابته بكورونا.

يشار إلى أن إيطاليا هي أكبر بلد أوروبي متضرر من الفيروس من حيث عدد الوفيات والمصابين، والرابع عالميا بعد الصين وكوريا الجنوبية وإيران.







