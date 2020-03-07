  • الأحد 08 مارس 2020
  • بتوقيت مصر02:07 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كورونا

سلطنة عمان تقرر تعليق رحلات "الشارتر" مع مصر

عملات بلاستيكية

الكشف عن حقيقة طرح البنك المركزي عملات بلاستيكية

خالد الجندي

"الجندي": إبليس بقى جرثومة اسمها فيروس "كورونا"

كورونا

نيويورك تعلن حالة الطوارئ بسبب فيروس "كورونا"

الأرصاد: طقس الخميس معتدل والعظمي بالقاهرة 23

شبورة ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

المملكة العربية السعودية

السعودية تعلن تعليق الدراسة اعتبارًا من الغد

سامح شكري

مصر: بيان إثيوبيا مرفوض جملة وتفصيلًا

وزيرة الصحة

عاجل.. وزيرة الصحة: تسجيل 33 إصابة جديدة بـ "كورونا"

الشيخ محمد الغزالي

الشيخ «الغزالي» كيف انتقل من الشك إلى الإيمان الكامل بالإسلام؟

ارشيفية

كورونا يتوحش في إيران.. 1000 إصابة جديدة والسلطات عاجزة

دياب: لبنان يسير نحو تصدر بلدان العالم الأكثر مديونية

عرب وعالم

دياب
دياب
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

قطع الطرق في لبنان اعتراضا علي تكليف دياب بتشكيل الحكومة

#

هذه البلد الأكثر تلوثا في العالم

#

هكذا شاركت زوجة عمرو دياب في مظاهرات لبنان

#

مايا دياب تشعل مظاهرات لبنان بهذا الفيديو

قال رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، مساء السبت، إن بلاده باتت على مشارف أن تصبح البلد الأكثر مديونية في العالم.
وأضاف دياب، في كلمة متلفزة توجه بها إلى الشعب، أن لبنان يواجه استحقاقات لسداد سندات بقيمة 4.6 مليارات دولار في 2020، وأنه سيتخلف عن سداد ديونه لأول مرة في تاريخه؛ حيث سيتم تعليق سداد الدفعة الأولى المستحقة بعد يومين (الإثنين) وقيمتها 1.2 مليار دولار.
ولفت إلى أن الدين العام في لبنان تخطى 90 مليار دولار وأدى إلى تدني مستوى احتياطي العملة الصعبة.
وأضاف أن أكثر من 40% من اللبنانيين قد يجدون أنفسهم تحت خط الفقر بسبب السياسات الاقتصادية للحكومات السابقة.
وتابع دياب: "الدين العام أصبح أكبر من قدرة لبنان على تحمله وأكبر من قدرة اللبنانيين على تسديد فوائده وكل الاقتصاد اللبناني بات أسير تلك السياسات".
وتستحق على لبنان، في 9 مارس/آذار الجاري، سندات يوروبوند (سندات مقومة بالدولار) بقيمة 1.2 مليار دولار، بينما تستحق سندات أخرى الشهر المقبل بقيمة تقترب من 2.7 مليار دولار، إضافة إلى 700 مليون دولار مقرر سدادهم في العام الجاري أيضا.
وأكد دياب أن "هذا القرار (تعليق سداد الاستحقاق المقبل من السندات) جاء بعد دراسات معمقة ومتأنية لعدد من الخيارات المتاحة من جميع الجوانب بما فيها المالية والقانونية، وهو نابع من حرصنا على مصلحة كل المواطنين".
وأشار الى أن قرار تعليق الدفع اليوم "هو السبيل الوحيد لوقف الاستنزاف وحماية المصلحة العامة بالتزامن مع اطلاق برنامج شامل للإصلاحات اللازمة ومن أجل بناء اقتصاد متين ومستدام على أسس صلبة ومحدثة".
وشدد على أن "لبنان بلد يحترم التزاماته، لكن في ظل الوضع الراهن الدولة غير قادرة على تسديد الاستحقاقات المقبلة".
واستطرد: "ستسعى الدولة إلى إعادة هيكلة ديونها بما يتنساب مع المصلحة الوطنية عبر خوض مفاوضات منصفة وحسنة النية مع الدائنين كافة؛ وستلتزم المعايير العالمية المثلى".
وأرجع دياب أسباب الأزمة إلى "السياسات السابقة والفساد الذي أنهك كاهل الدولة بتداعيات الحروب والنزاعات وتحمله أعباء النزوح الكبير".
وانطلقت، اليوم، تظاهرات في مدن لبنانية مختلفة تحت شعار "مش دافعين"، رفضا لدفع سندات اليوروبوندز قريبة الاستحقاق.
والشهر الماضي، قالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني إن الوضع المالي في لبنان يشير إلى احتمالية إعادة هيكلة الديون المستحقة على البلاد، يرافقها مفاوضات معقدة مع حملة السندات.
كما قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، الشهر الماضي، إن إعادة هيكلة الدين العام هو الحل الأمثل لإدارة الأزمة المالية والنقدية في بلاده، داعيا لتعزيز المناخات الإيجابية للإنقاذ.
ويعاني لبنان حاليا أزمة مالية واقتصادية حادة؛ إذ بلغ سعر صرف الدولار الواحد في السوق السوداء (غير الرسمية) 2500 ليرة، بزيادة 47 بالمئة للدولار عن سعر الصرف الرسمي البالغ 1508 ليرات.
ويزيد من صعوبة الأوضاع في لبنان أنه يشهد منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، احتجاجات شعبية ترفع مطالب سياسية واقتصادية، ويغلق مشاركون فيها من آن إلى آخر طرقات رئيسية ومؤسسات حكومية. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

وصاحت الديار كلها باكية..(قولوا لعين الشمس)

د. هشام الحمامي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الوداد يعبر النجم ويُكمل المربع الذهبي لأبطال إفريقيا
» الغرف التجارية تكشف حقيقة وقف استيراد "عطارة" من الصين
» "كورونا" يشل الحياة في بيت لحم وحملات تعقيم بعموم الضفة
» إيطاليا.. ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 233 حالة
» غزة تتخذ تدابير لمنع دخول فيروس "كورونا"
» 16 وفاة في فرنسا جراء كورونا
» ميسي يقود برشلونة للفوز على سوسيداد بهدف نظيف
» بالفيديو.. مصرع 8 أطفال في حريق ضخم بالكويت
» سلطنة عمان تعلق رحلاتها إلى مصر بسبب كورونا
» أفيخاي أدرعي: بنت الجيران إبداع
» فحوصات طبية لبعثة الزمالك في المطار خوفًا من بكورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:55 ص

  • فجر

    04:55

  • شروق

    06:18

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:32

  • مغرب

    18:03

  • عشاء

    19:33

من الى
أرشيفية
أصالة
التراويح
مجلس الدولة
مجدى يعقوب