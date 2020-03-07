لبنان.. ارتفاع إصابات كورونا لـ 28 حالة

07 مارس 2020 - 10:10 م

أعلن السلطات اللبنانية، السبت، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 28 بعد تسجيل 6 حالات جديدة.



وقال مستشفى رفيق الحريري (حكومي) في بيان إن "فحوصات مخبرية أجريت لـ 140 حالة، جاءت نتيجة 134 منها سلبية، و6 حالات ايجابية".

وأضاف البيان أن "13 حالة وضعت في الحجر الصحي استنادا إلى تقييم الطبيب المراقب، فيما يلتزم الباقون الحجر المنزلي".

والجمعة أعلن لبنان، تمديد إغلاق المؤسسات التعليمية حتى 14 مارس/آذار الجاري، كإجراء وقائي للوقاية من الفيروس بعد أن كان مقررا حتى 8 مارس/آذار.

والجمعة، حذرت وزارة الصحة اللبنانية من أن كورونا خرج من "مرحلة الاحتواء إلى مرحلة الانتشار" في البلاد.