» غزة تتخذ تدابير لمنع دخول فيروس "كورونا"

07 مارس 2020 - 10:00 م

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، السبت، اتخاذها إجراءات احترازية لمنع تسلل فيروس "كورونا" المستجد إلى القطاع.



وقال مجدي ضهير، مدير الطب الوقائي بوزارة الصحة في غزة، للأناضول، إن وزارته "اتخذت إجراءات لمنع وصول كورونا إلى غزة؛ بحيث يتم متابعة القادمين عبر المعابر من الدول الموبوءة وفحصهم وعزلهم لمدة 14 يوما داخل حجر صحي مخصص لهم في معبر رفح (جنوب)".

وأضاف: "يتم إلزام العائدين إلى القطاع عبر معبر رفح البري من الدول غير الموبوءة بفيروس كورونا بعد فحصهم والتأكد من عدم إصابتهم بالبقاء قيد الحجر المنزلي مدة 14 يوما وحثهم على عدم الاختلاط بالآخرين بعد توقيع تعهد بذلك".

وأوضح أنه "يتم تجهيز مستشفى ميداني بالقرب من معبر رفح جنوبي القطاع سعة 30 سريرا كمرحلة أولى، وقسم عناية مركزة، ومعدات وكفاءات طبية مدرَبة".

وأكد أنه "تم توفير جهاز ومستلزمات فحص حالات الاشتباه في أي حالة دون الحاجة للخروج من القطاع".

ولفت إلى أن وزارته نشرت العديد من حملات التوعية وتعميم إرشادات عبر مختلف وسائل لكيفية الإجراءات الشخصية الوقائية.









وفي وقت سابق اليوم، حذّرت وزارة الصحة في غزة المؤسسات الصيدلانية من احتكار أو رفع أسعار المعقّمات والكمّامات وكافة المستلزمات الطبية، في سياق التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.









وحسب الوزارة، فإن قطاع غزة يخلو من إصابات كورونا، في حين أن الضفة الغربية سجلت وجود 19 إصابة.









وأغلقت المؤسسات التعليمية في غزة أبوابها، اليوم، كإجراء احترازي من الفيروس.









وأوصت الوزارة سكان القطاع بعدم مغادرة غزة إلا في حال الضرورة حفاظا على سلامتهم.







