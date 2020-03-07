» بالفيديو.. مصرع 8 أطفال في حريق ضخم بالكويت

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إصابات خطيرة في حريق ضخم بالسودان

حريق

الكويت

مصرع أطفال

اندلع حريق هائل بمنزل فى منطقة منطقه صباح الأحمد جنوبي الكويتن ما أسفر عن مصرع 8 أطفال وأصيب 5 آخرين.

وتم نقل الأطفال المصابين إلى مستشفى العدان لتلقي العلاج، وتبين أثتاء الفحص أن إصابتهم خطيرة، بحسب مصادر أمنية لـصحيفة "القبس" المحلية.

وأوضحت المصادر أن الشكوك تحوم حول الخادمتين عقب هروبهما من المنزل وقت الحريق، مشيرة إلى أنه تم ضبط إحداهما وهي إثيوبية الجنسية وإحالتها إلى مكتب التحقيق، ولا تزال الخادمة الثانية في حالة فرار.

من جانبها، فتحت وحدة تحقيق الحوادث بالتعاون مع الجهات الأمنية تحقيقاً موسعاً لكشف ملابسات وأسباب الحريق، حيث كشفت المعاينة الأولية أنه ربما يكون مفتعل.


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