خمر يتساقط من «الحنفية» بدلاً من المياه !

07 مارس 2020 - 08:35 م

فوجئ سكان بلدة إيطالية بتدفق "النبيذ" بدلاً من المياه من "حنفية الشرب"، نتيجة حدوث خلل في مصنع خمور مجاور.

كان الأمر أغرب من أن يصدقه سكان بلدة كاستلفيترو، شمالي إيطاليا، الذين تفاجئوا يوم الأربعاء الماضي عند فتحهم "الصنبور" بتدفق "النبيذ" عبر مواسير المياه.

حدث ذلك نتيجة عطل في مصنع نبيذ محلي أدى إلى تسرب 1000 لتر من النبيذ الجاهز في زجاجات إلى مواسير المياه.

وقال جيورجيا ميزاكوي، نائب رئيس بلدية كاستلفيترو، (التي تبعد حوالي 10 أميال جنوب مودينا)، إن الخلل استمر حوالي ثلاث ساعات، وأثر على حوالي 20 منزلاً.

وقالت السلطات المحلية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن التسرب لم يشكل أي مخاطر صحية.

وقال ميزاكوي لشبكة "سي إن إن": "في الوقت الذي لا يوجد لدينا الكثير لنبتسم من أجله، أنا سعيد لأننا جلبنا بعض السعادة للآخرين". وأضاف: "نأمل أن يتذكرونا في يوم من الأيام وأن يأتوا لزيارتنا".

ووفقًا لمصنع الخمور " كانتينا سيتيكاني"، فإن تسرب النبيذ إلى المنازل حدث نتيجة خلل في دائرة الغسيل داخل خط تعبئة الزجاجات. وقال "فابريزيو أموروتي"، المدير التجاري في المصنع، إن "بعض العملاء اتصلوا بنا لتحذيرنا، وشاركوا في تعبئة النبيذ".

وتقع بلدة كاستلفيترو في قلب منطقة "إميليا رومانيا" التاريخية، شمالي إيطاليا، وتعد وجهة لمحبي الطعام والنبيذ من جميع أنحاء العالم.

إلا أنه منذ اندلاع فيروس كورونا الذي تفشى بشكل كبير في إيطاليا، خاصة في المناطق الشمالية من البلاد، تراجعت نسبة الإشغالات السياحية بنسب 80? في المنطقة.