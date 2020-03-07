على معلول يوجه رسالة نارية لمنافس الأهلي القادم

أجاب ظهير النادي الأهلي على معلول، على الفريق الذي يفضله بين النجم الساحلي والوداد البيضاوي بالدور المقبل قائلًا: «لا نهتم بهوية من سنواجه، أي فريق نقابله سنحاول التغلب عليه والوصول إلى النهائي».

وأضاف الظهير التونسي، عبر قناة النادي الرسمية، عقب مباراة الفريق مع صن داونز اليوم السبت: «اللاعبون كانوا عند حسن الظن، وقدموا المطلوب، يتبقى أمامنا خطوتان حتى نصل المباراة النهائية».

وتابع: «كنا عازمين على التأهل من جنوب إفريقيا بعد أن وعدنا جماهيرنا بذلك»، معقبًا: «زوجتي توقعت تسجيلي في الذهاب والإياب».

وأكد اللاعب الذي تسبب في هدف فريقه الوحيد ومحرز هدفي مباراة الذهاب على أن البطولة الإفريقية هذا العام، ستكون من نصيب النادي الأهلي.

وأطاح الأهلي بصن داونز الجنوب إفريقي من البطولة القارية، بعد أن تعادل معه 1-1، مستفيدا من الفوز ذهابا 2-0.

وينتظر الأهلي الفائز من مواجهة النجم الساحلي والوداد، علما أن الفريق المغربي تفوق ذهابا بهدفين دون رد.