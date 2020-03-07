  • السبت 07 مارس 2020
  • بتوقيت مصر07:45 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ارشيفية

سفارة الكويت تدعو رعاياها إلى مغادرة مصر في «أسرع وقت»

الرئيس السيسي

«السيسي» يتدخل لتخفيض الأسعار

كورونا

عاجل.. الاشتباه في إصابة مواطن بقنا بـ"كورونا"

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف يعلق على إلغاء صلاة الجمعة بسبب "كورونا"

الاعتداء على بعثة الرجاء

بالصور.. الاعتداء على لاعبي الرجاء بـ"السكاكين" عقب لقاء مازيمبي

الطفل مجدي

قصة الطفل الذي أنقذ 1000 راكب في القطار من كارثة

تركي آل الشيخ

بعد استقالته..تعليق مفاجئ من تركي آل الشيخ على تأهل الأهلي

الملك سلمان وولي العهد

ماذا قال الأمير سطام عن مزاعم اعتقالات السعودية؟

الأهلي وصن داونز

الأهلي يتخطى صن داونز ويتأهل للدور نصف النهائي

الفيديو

بالفيديو.. قارب تركي يطارد آخر يوناني أعاد لاجئين لتركيا

فيديو مرعب للتخلص من جثث "كورونا" بإيران

عرب وعالم

ارشيفية
ارشيفية
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

فيديو مسرب للعشرات من جثث ضحايا فيروس كورونا في "قم" الإيرانية

#

التخلص من جثة 88 إيراني في مقبرة جماعية بسبب كورونا

#

«الصحة» توضح طرق الوقاية من فيروس كورونا

#

فيديو خطير يرصد إصابة نائب وزير إيراني بـ"كورونا"

إيران

كوورنا

دفن جثث كورونا

كشف مقطع فيديو تم تداوله بكثافة على مواقع التواصل بإيران طريقة التخلص من جثث مصابي فيروس كورونا المميت.

ووثق الفيديو المتداول دفن أحد ضحايا فيروس كورونا بمدينة غيلان، شمالي إيران.

 وتسيطر حالة من الهلع على المواطنين من انتقال العدوى، حتى من المتوفين بالمرض، في ظل تفشي الفيروس بأقاليم البلاد كافة.

وقال حساب على "تويتر" نشر فيديو الدفن: "وضع طارئ ومتأزم للموت في محافظة غيلان، فهكذا يدفن أهالي غيلان الموتى من المصابين بفيروس كورونا".

واختتم الناشط الإيراني تغريدته مخاطبا المسؤولين: "يجب عليكم أن تأخذوا هذه الكارثة بجدية؛ في ظل انتشار فيروس كورونا بأقاليم البلاد وتزايد أعداد المصابين والمتوفين بالفيروس".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

وصاحت الديار كلها باكية..(قولوا لعين الشمس)

د. هشام الحمامي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» فيديو مرعب للتخلص من جثث "كورونا" بإيران
» أسعار الذهب تهوى بشكل مفاجئ وتصل لهذا الرقم
» تعرف على أسعار الدولار اليوم السبت
» فيديو.. فنانة شهيرة تبكي بسبب سؤال «مخجل» لابنتها المراهقة
» بعد عبور صن داونز.. "معلول" يفاجئ إدارة الأهلى
» إصابة زعيم الحزب الحاكم في إيطاليا بـ"كورونا"
» انهيار فندق في الصين و80 شخصا تحت الأنقاض
» "شوبير" يشيد بـ"الشناوي".. و"شريف إكرامي" يفاجئهما بهذا الأمر
» أزمة كورونا.. خناقة نسائية ومشاجرة بالسكين حول ورق التواليت (فيديو)
» صورة تاريخية للملك سلمان تعود لعام 1955
» محمد صلاح يقود ليفربول لفوز صعب على بورنموث

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:55 ص

  • فجر

    04:57

  • شروق

    06:19

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:32

  • مغرب

    18:03

  • عشاء

    19:33

من الى
أرشيفية
أصالة
التراويح
مجلس الدولة
مجدى يعقوب