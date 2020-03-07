» فيديو مرعب للتخلص من جثث "كورونا" بإيران

07 مارس 2020 - 07:13 م

كشف مقطع فيديو تم تداوله بكثافة على مواقع التواصل بإيران طريقة التخلص من جثث مصابي فيروس كورونا المميت.

ووثق الفيديو المتداول دفن أحد ضحايا فيروس كورونا بمدينة غيلان، شمالي إيران.

وتسيطر حالة من الهلع على المواطنين من انتقال العدوى، حتى من المتوفين بالمرض، في ظل تفشي الفيروس بأقاليم البلاد كافة.

وقال حساب على "تويتر" نشر فيديو الدفن: "وضع طارئ ومتأزم للموت في محافظة غيلان، فهكذا يدفن أهالي غيلان الموتى من المصابين بفيروس كورونا".

واختتم الناشط الإيراني تغريدته مخاطبا المسؤولين: "يجب عليكم أن تأخذوا هذه الكارثة بجدية؛ في ظل انتشار فيروس كورونا بأقاليم البلاد وتزايد أعداد المصابين والمتوفين بالفيروس".