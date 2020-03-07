» أسعار الذهب تهوى بشكل مفاجئ وتصل لهذا الرقم

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شهدت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم السبت 7 مارس 2020، تراجعًا بقيمة 4 جنيهات، مقارنة بأسعاره أمس.

وقال رئيس اللجنة الاقتصادية في شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية، ناجي فرج، إن سعر الذهب عيار 21 اليوم، سجل 721 جنيهًا مقارنة 725 جنيهًا للجرام.

بينما هبط سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 618 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 إلى 824 جنيهًا، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 5768 جنيهًا.

وأغلقت أسعار الذهب أمس على ارتفاع طفيف بلغ 0.10 % لتصل الأوقية إلى 1673 دولارًا، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.

والجدير بالذكر أن اليوم وغدًا عطلة رسمية في بورصات الذهب العالمية.

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