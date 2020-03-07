» فيديو.. فنانة شهيرة تبكي بسبب سؤال «مخجل» لابنتها المراهقة

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الفنانة داليا مصطفى
الفنانة داليا مصطفى
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فتحي مجدي

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كشفت الفنانة داليا مصطفى، أنها ظلت تبكي ليلة كاملة، بسبب سؤال مخجل لابنتها المراهقة، بعد أن كشفت لها حوار جريء دار بينها وبين أصدقائها خلال احتفال "الفلانتين" الأخيرة، الأمر الذي أصابها بالصدمة من جرأة الحوار.

وقالت "داليا" خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" على قناة "سي بي سي"، إن ابنتها "سلمى" صاحبة الـ 13 عامًا دخلت عليها منذ فترة قريبة، لتطلب منها أن تسمع حوارها مع أصدقائها.

لكنها لم تتمالك نفسها عندما تابعت الحوار، قائلة: "مش قادرة أصدق.. أقسم بالله مش قادرة أصدق الحوار، وأنا بنتي بسم الله ما شاء الله مؤدبة، أنا قعدت 6 سنين من عمري أربيها".

وتحت إلحاح من محاورتها، كشفت "داليا" عن تفاصيل الحوار، قائلة إن أصدقاء ابنتها سألوها: "أنت كنت فين في الفلانتين؟، فقالت لهم كنت في البيت"، فسألتها صديقة لها: "بوستي مين يا سلمى، راحت قالت لها بوست مامي، هبوس مين أنا مخرجتش من البيت أصلاً".‏

وأشارت إلى أنها عندما سمعت هذه "البجاحة" خلال الحوار الذي كان يشارك فيه أولاد وبنات في عمر ابنتها، أصيبت بالارتباك الشديد، ما جعلها تطلب مشورة شقيقتها "شيماء".

وقالت إنها اتصلت أيضًا بزوجها الفنان شريف سلامة، الذي كان مسافرًا وقتها، لتقول له إن ابنتهما كبرت الآن، فطلب منها الحديث إلى شقيقته الفنانة منال سلامة لتأخذ مشورتها.

من جهة أخرى، قالت "داليا" إنها غير قلقة على تربية ابنها الأصغر "سليم" بعكس قلقها على ابنتها "سلمى".‏

أضافت أنها تحرص على تحميل نجلها المسئولية منذ ‏صغره حتى يكبر رجلًا يستطيع أن يساعد زوجته فتدعو لها. وأشارت إلى أن غرفته أكثر غرف المنزل ترتيبًا وأنه يساعدها في كافة ‏الأعمال المنزلية، لافتة إلى أن والده لا يمانع هذه الطريقة في التربية بل هو متحمس لها.‏
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=Hiq-2SiSiMY&feature=emb_logo

      


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