إجراءات وقائية مشددة بمطار القاهرة لمواجهة كورونا

أجرى وزير الطيران المدني، الطيار محمد منار، في الساعات الأولي من صباح اليوم، زيارة تفقدية لمطار القاهرة الدولي للاطمئنان على تطبيق إجراءات الفحص الطبي للركاب القادمين إلى البلاد.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المكثفة من كافة مؤسسات الدولة للتصدي لفيروس كورونا المستجد، منعًا لانتشاره داخل مصر.

وخلال الجولة شهد إجراءات فعلية للفحص الطبي التي يجريها فريق الحجر الصحي علي الركاب فور وصول إحدى الرحلات إلي المطار.

كما أطمأن على الإجراءات الوقائية والصحية التي تتبعها وزارة الصحة والسكان والمتابعة الدقيقة لكافة الإجراءات من إدارة السلامة والصحة المهنية بالمطار من أجل تطبيق أعلى معايير السلامة الصحية وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية.

وأكد وزير الطيران على ضرورة الالتزام بالتدقيق الطبي الإجباري لجميع أفراد الركب الطائر وأطقم الضيافة والعاملين بشركة ميناء القاهرة الجوى وشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية.



يأتي ذلك بالإضافة إلى جميع المتعاملين بشكل مباشر مع الطائرات القادمة والركاب على متن الرحلات الجوية، ووجه سيادته العاملين بضرورة الالتزام بتطبيق أعلي درجات الإجراءات الاحترازية الوقائية في التعامل مع الركاب و المتابعة الدقيقة لكافة الإجراءات من إدارة السلامة والصحة المهنية بالمطار.

وحث الوزير على أهمية التنسيق المستمر والفعال بين العاملين بمطار القاهرة الدولي والفرق الوقائية التابعة لوزارة الصحة والسكان مؤكدًا على أن وزارة الطيران تسعي إلي رفع مستوى الوعي الصحي والوقائي لجميع العاملين بالوزارة والشركات التابعة مع الاستمرار في رفع درجات الاستعداد القصوى لمواجهة هذا الفيروس وتكثيف كافة الجهود مع الجهات المعنية فضلاً عن متابعة ما يستجد من مواقف أول بأول لمنع تسلل الفيروس داخل البلاد.