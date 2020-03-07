  • السبت 07 مارس 2020
  • بتوقيت مصر07:45 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ارشيفية

سفارة الكويت تدعو رعاياها إلى مغادرة مصر في «أسرع وقت»

الرئيس السيسي

«السيسي» يتدخل لتخفيض الأسعار

كورونا

عاجل.. الاشتباه في إصابة مواطن بقنا بـ"كورونا"

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف يعلق على إلغاء صلاة الجمعة بسبب "كورونا"

الاعتداء على بعثة الرجاء

بالصور.. الاعتداء على لاعبي الرجاء بـ"السكاكين" عقب لقاء مازيمبي

الطفل مجدي

قصة الطفل الذي أنقذ 1000 راكب في القطار من كارثة

تركي آل الشيخ

بعد استقالته..تعليق مفاجئ من تركي آل الشيخ على تأهل الأهلي

الملك سلمان وولي العهد

ماذا قال الأمير سطام عن مزاعم اعتقالات السعودية؟

الأهلي وصن داونز

الأهلي يتخطى صن داونز ويتأهل للدور نصف النهائي

الفيديو

بالفيديو.. قارب تركي يطارد آخر يوناني أعاد لاجئين لتركيا

إجراءات وقائية مشددة بمطار القاهرة لمواجهة كورونا

الحياة السياسية

وزير الطيران يخضع لإجراءات الوقاية
وزير الطيران يخضع لإجراءات الوقاية
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

برلماني يكشف عن خطة الدولة لمواجهة "كورونا"

#

الصحة العالمية: نطور لقاحات لمواجهة "كورونا"

#

صور.. الحزن يخيم على بعثة الأهلى بمطار القاهرة

#

إجراءات جديدة للصحة لمواجهة "كورونا"

أجرى وزير الطيران المدني، الطيار محمد منار، في الساعات الأولي من صباح اليوم، زيارة تفقدية لمطار القاهرة الدولي للاطمئنان على تطبيق إجراءات الفحص الطبي للركاب القادمين إلى البلاد.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المكثفة من كافة مؤسسات الدولة للتصدي لفيروس كورونا المستجد، منعًا لانتشاره داخل مصر.

وخلال الجولة شهد إجراءات فعلية للفحص الطبي التي يجريها فريق الحجر الصحي علي الركاب فور وصول إحدى الرحلات إلي المطار.

كما أطمأن على الإجراءات الوقائية والصحية التي تتبعها وزارة الصحة والسكان والمتابعة الدقيقة لكافة الإجراءات من إدارة السلامة والصحة المهنية بالمطار من أجل تطبيق أعلى معايير السلامة الصحية وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية.

وأكد وزير الطيران على ضرورة الالتزام بالتدقيق الطبي الإجباري لجميع أفراد الركب الطائر وأطقم الضيافة والعاملين بشركة ميناء القاهرة الجوى وشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية.

يأتي ذلك بالإضافة إلى جميع المتعاملين بشكل مباشر مع الطائرات القادمة والركاب على متن الرحلات الجوية، ووجه سيادته العاملين بضرورة الالتزام بتطبيق أعلي درجات الإجراءات الاحترازية الوقائية في التعامل مع الركاب و المتابعة الدقيقة لكافة الإجراءات من إدارة السلامة والصحة المهنية بالمطار.

وحث الوزير على أهمية التنسيق المستمر والفعال بين العاملين بمطار القاهرة الدولي والفرق الوقائية التابعة لوزارة الصحة والسكان مؤكدًا على أن وزارة الطيران تسعي إلي رفع مستوى الوعي الصحي والوقائي لجميع العاملين بالوزارة والشركات التابعة مع الاستمرار في رفع درجات الاستعداد القصوى لمواجهة هذا الفيروس وتكثيف كافة الجهود مع الجهات المعنية فضلاً عن متابعة ما يستجد من مواقف أول بأول لمنع تسلل الفيروس داخل البلاد.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

وصاحت الديار كلها باكية..(قولوا لعين الشمس)

د. هشام الحمامي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» فيديو مرعب للتخلص من جثث "كورونا" بإيران
» أسعار الذهب تهوى بشكل مفاجئ وتصل لهذا الرقم
» تعرف على أسعار الدولار اليوم السبت
» فيديو.. فنانة شهيرة تبكي بسبب سؤال «مخجل» لابنتها المراهقة
» بعد عبور صن داونز.. "معلول" يفاجئ إدارة الأهلى
» إصابة زعيم الحزب الحاكم في إيطاليا بـ"كورونا"
» انهيار فندق في الصين و80 شخصا تحت الأنقاض
» "شوبير" يشيد بـ"الشناوي".. و"شريف إكرامي" يفاجئهما بهذا الأمر
» أزمة كورونا.. خناقة نسائية ومشاجرة بالسكين حول ورق التواليت (فيديو)
» صورة تاريخية للملك سلمان تعود لعام 1955
» محمد صلاح يقود ليفربول لفوز صعب على بورنموث

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:55 ص

  • فجر

    04:57

  • شروق

    06:19

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:32

  • مغرب

    18:03

  • عشاء

    19:33

من الى
أرشيفية
أصالة
التراويح
مجلس الدولة
مجدى يعقوب