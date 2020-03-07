» بعد عبور صن داونز.. "معلول" يفاجئ إدارة الأهلى

07 مارس 2020 - 06:35 م

أشاد نبيل معلول المدير الفني السابق للمنتخب التونسي، بالنادي الأهلى عقب عبور صان داونز الجنوب إفريقي والصعود لنصف نهائي أبطال إفريقيا.

وقال معلول عبر حسابه على "تويتر" أن الأهلى يبو أنه يحصد جهود سنوات طويلة لإنشاء فريق جيد.

وكتب: "الشناوي هو رجل المباراة وتصدياته في بداية الشوط الثاني كانت منعرجا حاسما في المباراة، الأهلي تحكم في نسق المباراة رغم سيطرة فريق صن داونز وامتلاكه للكرة".

وختم بقوله: "طيلة السنوات الأخيرة الأهلي يكوّن في فريق جديد ويبدو أنه بدأ يجني ثمار ذلك".

#الشناوي هو رجل المباراة وتصدياته في بداية الشوط الثاني كان منعرجا حاسما في المباراة #الأهلي تحكم في نسق المباراة رغم سيطرة فريق #صن_داونز

وامتلاكه للكرة

طيلة السنوات الأخيرة الأهلي يكوّن في فريق جديد ويبدو أنه بدأ يجني ثمار ذلك@Afouad2020 @AlAhly @caf_online_AR pic.twitter.com/O6Au9TvoNd — Nabil Maaloul (@NabilMaaloul) March 7, 2020