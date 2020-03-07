» أزمة كورونا.. خناقة نسائية ومشاجرة بالسكين حول ورق التواليت (فيديو)

07 مارس 2020 - 06:22 م

اندلعت مشاجرة عنيفة بين ثلاث نساء داخل سوبر ماركت في أستراليا، بسبب سحب جميع لفافات "ورق التواليت" من على الأرفف، في ظل تسابق على شرائها، مع حالة الذعر التي تنتاب العالم من عدوى فيروس كورونا.

وأظهر مقطع فيديو، ثلاث نساء يتشاجرن داخل متجر "وول وورث" في "شولورا" بالقرب من سيدني، بعدما سارعت أم وابنتها إلى سحب آخر لفائف من ورق التواليت.





وعلى إثر ذلك، نشبت مشاجرة واشتباكات بالأيدي، بينما أخذت إحداهن تصرخ: "أريد واحدة فقط". بينما الأخرى، تتشبث بعربة التسوق المملوءة بورق التواليت، وهي ترد عليها بالرفض، قبل أن يتدخل عاملان في السوبر ماركت لفض المشاجرة.

وقال أندرو نيو، مفتش شرطة "نيو ساوث ويلز"، التوقف عن تلك الممارسات أثناء التسوق، مشددًا على أنه ليست هناك حاجة لذلك.





وتوعد قائلاً: "لن يتم التسامح مع هذا النوع من العنف، قد يرتكب أي شخص متورط في مثل هذا جريمة ويجد نفسه أمام المحكمة".

وأضاف: ليست هناك حاجة لأن يشعر الناس بالهلع في محلات السوبر ماركت على المواد الغذائية المعلبة أو ورق التواليت".

وقالت شرطة "بانكستاون"، إنها تحدثت إلى امرأة تبلغ من العمر 49 عامًا حول الحادث، وتحاول التعرف على امرأتين أخريين.

وجاء ذلك فيما أقبل عشرات الآلاف من الأستراليين على تخزين المواد الضرورية بسبب مخاوف من فيروس كورونا.

ومع تصاعد الإقبال على شراء ورق التواليت، قال متجر "وول ورثز"، إن الحد الأقصى لشراء ورق التواليت أربعة لفائف في مواجهة "الطلب أعلى من المعتاد".





وقال في بيان: "تم وضع حد أقصى لشراء ورق التواليت حتى يتسنى لمزيد من العملاء شراءه. ينطبق حد الشراء البالغ أربع لفائف على العملاء".

وفي الأسبوع الماضي، قام أحد المتسوقين بسحب سكين على آخر بسبب ورق التواليت، وتم استدعاء شرطة سيدني إلى السوبر ماركت يوم الأربعاء، حيث قام المتسوقون بنهب محلات السوبر ماركت بسبب مخاوف من فيروس كورونا.

وهرع ضباط شرطة إلى مكان الحادث في "ويستفيلد باراماتا"، بعد أن أبلغ أحد عمال السوبر ماركت أن أحد العملاء كان يحمل شفرة.



https://www.thesun.co.uk/news/11118861/coronavirus-panic-toilet-roll-fight-australia/