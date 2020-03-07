محمد صلاح يقود ليفربول لفوز صعب على بورنموث

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قاد النجم المصري محمد صلاح، فريقه ليفربول الإنجليزي، لاستعادة ذاكرة الانتصارات من جديد بعدما قلب الطاولة على ضيفه بورنموث، بتحويل تأخره بهدف إلى الفوز بنتيجة 2-1.

جاء ذلك في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، السبت، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 29 من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".

وافتتح كالوم ويلسون، التسجيل بإحراز الهدف الأول لصالح فريق بورنموث على طريقة تيكي تاكا بالدقيقة التاسعة من زمن المباراة.

وأدرك النجم المصري محمد صلاح التعادل لصالح الريدز فى الدقيقة 25 من عمر اللقاء، ثم أضاف السنغالي ساديو ماني الهدف الثاني لفريق ليفربول في الدقيقة 33 من زمن المباراة.

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