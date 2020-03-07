وفاة الفنان خالد بكوري بشكل مفاجئ أثناء تكريمه

07 مارس 2020 - 03:25 م

باغت الموت الفنان الكبير خالد بكوري، بشكل مفاجئ، أثناء تكريمه في مهرجان الفيلم المغربي، إثر إصابته بنوبة قلبية مفاجئة.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن الفنان المغربي الكبير خالد بكوري، توفى خلال حضوره مهرجان الفيلم المغربي الذي يحتفي بدورته 21 كضيف شرف، عن عمر ناهز الـ64 عاماً، في فندق بمدينة طنجة المغربية حيث كان يقام المهرجان.

وعمد عدد من الممثلين المغربيين إلى نعيه عبر صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي بينهم، الممثل المغربي زكرياء قاسي لحلو قائلا:"حزنت لرحليك المفاجئ هذا، أيها الفنان الوديع، عطاؤك سيظل راسخا في ذاكرة المغاربة، نبل مشاعرك و انسانيتك ستظل موشومة في قلوب كل من عاشرك و اشتغل معك و انا منهم، وداعا صديقي اتمنى لروحك حياة أخرى كلها حب و صدق و سلام".

والممثلة المغربية نجية فتاح قائلة: "انا لله وانا اليه راجعون، الله يرحمك ا لبكوري الله يرحمك ا حنيني ويجعل متواك الجنة".

كما سادت حالة من الحزن في الوسط الفني العربي، خاصة أن وفاته جاءت مؤثرة أثناء حضوره المهرجان لتكريمه كضيف شرف فيه.

