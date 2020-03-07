» فاشينيستا كويتية شهيرة لمتابعيها: "كفاية حسدتوني"

07 مارس 2020 - 02:55 م

اتهمت الفاشينيستا الكويتية زوري أشكناني متابعيها بحسدها، بعد تصويرها فيديو سابق لمشترياتها ما تسبب في سرقة حقيبتها باهظة الثمن على حد قولها.

وأضافت في مقطع فيديو جديد أنها أخطأت حينا صورت جميع مشترياتها فتعرضت للسرقة في العاصمة البريطانية لندن، معربة عن حزنها لأن الحقيبة من ماركة عالمية تحمل علامة محدودة.

ولم تكن هذه المرة الأولي التي تثير فيها الجدل بين متابعيها فقد أثارت الجدل سابقا بعد إعلانها رفع وشد مؤخرتها بالرغم من أنها محجبة.