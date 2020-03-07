» خليجي يتنكر في زى سيدة و يرتدي النقاب لتنفيذ هذه الجريمة

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متابعات- أمينة عبد العال

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دبي

دولار

درهم

تنكر موظف في شركة بدبي في زى امرأة مرتديا العباءة والنقاب ,وتمكن من سرقة مبلغ 146 ألف درهم و 22 ألف دولار .

وكشف اللص عدم وجود أي كسر بالأبواب أو محاولة اقتحام مما يدل علي أن السارق من داخل الشركة.

وقامت الجهات المختصة بالتوصل إلي الجاني من خلال الخبراء ومقارنة لغة جسده وطريقة سيره التي ظهرت في مقطع الفيديو الذي حصلوا عليه من كاميرات المراقبة وبالفعل تمكنوا من القبض عليه وتم ضبط المسروقات التي قام بسرقتها.


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