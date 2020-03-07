الحرس الثوري الإيراني يتولي إدارة كورونا بدلا من الصحة

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وكالات - الدويني فولي

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أعلن الحرس الثوري الإيرانى توليه إدارة أزمة انتشار فيروس كورونا فى البلاد بدلا من وزارة الصحة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.
وفيما ارتفعت حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا فى إيران لـ 145 شخصا، بينما بلغت الإصابات 5823 شخصا بحسب وزارة الصحة الإيرانية.

وألغت إيران صلوات الجماعة فى جميع مساجدها حتى إشعار آخر، وبحسب بيان هيئة شئون المساجد فى البلاد فإنه نظرا لسرعة تفشى فيروس كورونا المستجد فى البلاد فسيتم إلغاء صلوات الجماعة، وفقا لوكالة أنباء فارس.

وأغلقت إيران مساجدها أمس، الجمعة، فى جميع المحافظات للأسبوع الثانى على التوالى، وتم إلغاء صلاة الجمعة، وفقا لقرار اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا خشية انتشار الفيروس بين تجمعات المصلين.

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