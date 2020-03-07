» احذر.. تجاعيد الأذن تدل على الإصابة بهذا المرض الخطير

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تجاعيد الأذن
تجاعيد الأذن
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متابعات- أمينة عبد العال

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القلب

الشيخوخة

أمراض القلب

تجاعيد الاذن

كشفت العديد من الدراسات الحديثة عن وجود علاقة بين شحمة الأذن وأمراض القلب والشيخوخة، حيث أشارت الدراسة إلى أن شحمة الأذن الطبيعية تكون سلسة المظهر أما إذا أصبح بها تجاعيد فهذا يدل على الإصابة بمرض الشريان التاجي وهو عبارة عن تلف الأوعية الدموية المسئولة عن تزويد القلب بالدم والأوكسجين والعناصر المغذية.

وأضافت الدراسة التي نشرته"صدي" أن شحامة الأذن ليست فقط دالة علي أمراض القلب بل تمثل أيضا جرس إنذار وتنبه بوجود اضطراب النمو الزائد لدي الأطفال حيث يؤدي المرض إلي حدوث تضخم في حجم الجسم والأجزاء الداخلية لجسم الطفل.

وأشارت الدراسة أيضا إلي أن ظهور تجاعيد الأذن مرتبط أيضا بمرحلة الشيخوخة ومرض الشريان التاجي لديهم ، ولابد من زيارة الطبيب فور ظهور هذه التجاعيد.


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