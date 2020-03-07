» كورونا يصل "المالديف".. وعزل جزيرتين سياحيتين

07 مارس 2020 - 01:42 م

بسبب مخاوف من إصابة السياح بفيروس كورونا المستجد، أعلن مسئولو الصحة في المالديف، اليوم السبت، أنه تم عزل جزيرتين يتردد عليهما السياح.

يأتي هذا بعد الاشتباه في سائحين إيطاليين يقيمان في جزيرة كوريدو، قبالة العاصمة ماليه، وسوف يتم وضعهما في إحدى منشآت الحجر الصحي.

وتم عزل جزيرة ثينادهو بعدما أصبح معروفا أن سائحا إيطاليا كان يقيم هناك، حيث تبين إصابته بالفيروس بعد عودته إلى إيطاليا.

وكانت أعراض الإصابة بالفيروس قدظهرت أيضًا على طبيب يعمل في الجزيرة وجرى نقله إلى إحدى منشآت الحجر الصحي لتلقي العلاج.

من جانبه قرر رئيس المالديف إبراهيم محمد صليح أمس الجمعة، حظر دخول كل المسافرين القادمين من إيطاليا، وكذلك هؤلاء الذين سافروا إلى إيطاليا خلال الأسبوعين الماضيين.