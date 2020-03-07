مدير الحجر الصحي: سلاح المؤمن الوضوء

07 مارس 2020 - 01:39 م

روى الدكتور حسام رمضان، مدير الحجر الصحي بمطار برج العرب، خطة تعاملهم مع فيروس كورونا المستجد، قائلا: "إنهم يطبقون إجراءات الحجر الصحي على القادمين على كل الطائرات، سواء من الدول التي ظهر بها فيروس كورونا، أو لم يظهر بها".



وأكد خلال لقاء خاص ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه فور هبوط الطائرة على أرض المطار، يتوجه فريق الحجر الصحي إلى الطائرة، ويتم توزيع كمامات عليهم، وقياس درجة حرارتهم.



وأوضح أن الحالة المشتبه بها، يجب أن تكون حرارتها مرتفعة، مع ظهور أعراض أخرى مثل آلام في العظام أو الصدر، فضلا عن السعال المستمر، والعطس.



وعن المغادرين من مطار برج العرب، قال مدير الحجر الصحي بمطار برج العرب، "إحنا عارفين أنهم خارجين من مكان نظيف ومفيهوش حاجة، ومع ذلك نتابع درجة حرارتهم في أثناء إنهاء إجراءات السفر، مشددا على ضرورة أن نحرص على اتباع إجراءات النظافة، معقبا :"سلاح المؤمن الوضوء، اتوضوا واغسلوا إيدكم".

