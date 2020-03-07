» إيران: إغلاق المساجد والصلاة فردية

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وكالات - الدويني فولي

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فيروس كورونا

قالت الهيئة الإيرانية للمساجد، إنه تقرر وقف إقامة الصلوات في المساجد حتى إشعار آخر للحد من انتشار “كورونا”.

وأشارت الهيئة، إلى أن أبواب المساجد ستفتح بعد كل أذان لمدة نصف ساعة لإقامة الصلاة الفردية.

وكان مركز الإحصاء الإيراني أعلن عن وقف عمليات الإحصاء التي تتطلب مراجعة موظفيه منازل المواطنين، حتى الشهر المقبل، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأعلن مجيد فراهاني عضو مجلس بلدية طهران، أنه يتم تجهيز 8 مستودعات كبيرة بأسرة ومعدات طبية قادرة على استيعاب 600 مريض لمعالجة مرضى فيروس كورونا في حال ازدياد أعدادهم بشكل كبير خلال الأيام المقبلة.

وأضاف فراهاني أنه يوجد في طهران نحو 110 مستودعات كبرى تنتشر غالبا في الحدائق مخصصة للحالات الطارئة كالزلالزل والفيضانات، مؤكدا أنه تم حتى اليوم تجهيز ثلاثة منها لاستيعاب 200 مريض وأنه سيتم تجهيز 5 أخرى بسرعة خلال الأيام المقبلة.



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