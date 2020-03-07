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مفاجأة غير متوقعة عن علاقة ياسمين عبدالعزيز والعوضي

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ياسمين عبدلعزيز والعوضي
ياسمين عبدلعزيز والعوضي
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محمد فضل

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علاقة

ياسمين عبدالعزيز

احمد العوضى

فجرت الفنانة ?صفاء مغربي?، مفاجأة بشأن علاقة الفنانة ياسمين عبدالعزيز بالفنان أحمد العوضي، التي أثارت الجدل الفترة الماضية بعد حديث شقيقها عن علاقتهما ورفضه ما يحدث.

ونشرت مغربي عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة للثنائي وعلّقت بالقول:"يا جماعة وربنا حب أحمد وياسمين ده موتني ضحك لأن في 2009 زوجي يوسف كان عامل مسلسل "متخافوش" لأستاذ نور الشريف.. وأحمد كان أخويا في المسلسل.. وكان أول مره يمثل ودوره بيحب كتير في المسلسل".

وأضافت: "أحمد كان بطل ونجم من أول ما طلع وكان دايما يقول أكتر ممثلة في البنات بحبها ياسمين عبد العزيز كشكل وخفة دم وكله .. وده كان من 10 سنين قبل ما يعرفها".

وتابعت"لما شوفت بوست ياسمين بتاع بحبك يا أحمد فرحتله جدا عشان أخويا .. وضحكت قولت في بالي يابن اللذين.. لأن صعب حد بياخد فتاة أحلامه .. بس من زمان قولتلك برج القوس برج المحظوظين وأحلامك نجحت في الشغل من زمان وحاليا في الزوجة النجمة القمر ده عشان ربنا بيحبك والله يسعدكم ويبعد عنكم كل شر يا أجدع وأطيب أخ أبو الرجولة".

وبدوره أكد العوضي على كلام مغربي هذا، إذ أعاد نشر ما قالته عبر صفحته الخاصة.


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