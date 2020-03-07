مروع.. أم ترضع ابنتها "مية نار"

07 مارس 2020 - 12:42 م

أقدمت سيدة على قتل ابنتها الرضيعة، بإرضاعها ميه نار انتقاما من زوجها الذى تركها وسافر خارج البلاد، بعد أن تركها وهى حامل.

المتهمة تدعى "سحر.أ.ا"، اعترفت بفعلها أمام النيابة، حيث تبين من التحقيقات قيام الأم الجاحدة بإرضاع طفلتها مية نار بدلًا من اللبن بعد أن غافلت طاقم التمريض بإحدى المستوصفات الخاصة بمدينة الرحمانية وتسللت إلى حجرة رعاية حديثى الولادة بزعم إرضاع طفلتها وقامت بإخراج سرنجة مملوءة بمية النار أرضعت طفلتها بها.

وتبين من التحقيقات اكتشاف الطبيب النبطشى وطاقم التمريض للجريمة من خلال كاميرات المراقبة الموجودة فى المستوصف بعد أن لاحظوا وجود حروق حول فم الطفلة الرضيعة وبلسانها وحرقها ما تسبب فى فشل وظائف التنفس نتيجة إرضاع الطفلة بمية النار وتوفيت متأثرة بإصابتها.

وبمراجعة كاميرات المراقبة بداخل المستوصف كشفت تسلل الأم لحجرة رعاية حديثى الولادة وقيامها بإرضاع طفلتها بماء نار من خلال سرنجة وعلى الرغم من اكتشاف الجريمة تناسى طاقم التمريض والطبيب النبطشى رسالتهم ولم يقوموا بإبلاغ الشرطة وشاركوا فى الجريمة بالتستر على الأم المتهمة بزعم عدم التشهير بها.

وتمكن رجال مباحث الرحمانية من القبض على الأم المتهمة ووالدها وعمها والطبيبين المعالجين للحالة وتم تفريغ كاميرات المستوصف لإثبات صحة الواقعة وتمت إحالة القضية لمحكمة جنايات دمنهور الدائرة الحادية عشرة والمنعقدة بمحكمة الرحمانية.