وكيل البرلمان: التاريخ لن ينسى لك هذا يا ريس

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كشف سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، عن 700 قانون أصدرها البرلمان أغلبها قوانين تمس حياة المواطن، قائلا: "هناك قوانين مهمة على طاولة البرلمان في دور الانعقاد الخامس".

وأضاف خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم السبت، أنهم يناقشون تعديل قوانين صادرة منذ 70 عاما، معقبا: "أصدرنا قوانين وتشريعات لم يجرؤ برلمان آخر على الاقتراب منها".

وتابع :"البرلمان أصدر أيضا قانون التأمين الصحي الشامل، وهو مشروع الإنسانية، موجها التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتنفيذه هذا النظام، معقبا :"التاريخ لن ينسي لك تنفيذ نظام التأمين الصحي يا ريس".

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