» حقيقة تخلي زوجة فنان شهير عن ابنها..وهكذا علقت

خرجت مديحة الحمداني، زوجة الفنان قصي خولي، عن صمتها، لترد على إحدى المتابعات لها، التي سألتها بوضوح عن حقيقة ما يتردد في فيديو متداول أنها تتفاوض من أجل التخلي عن ابنها.

وردت زوجة قصي خولي على إحدى المتابعات التي سألتها عن حقيقة تخليها عن ابنها بقولها: "شفت فيديو في اليوتيوب يقول من مصادر موثوقة ثمة مفاوضات مع قصي باش تعطيه الولد وانتِ وافقتي"، وهنا جاء رد مديحة الحمداني حاسماً قائلة: "بعيد الشر ولدي هو روحي مستحيل يفارقني طول حياتي إن شاء الله".

من جهة أخرى، حرصت زوجة قصي خولي على التعليق على إحدى المتابعات التي تطرقت لظهور شعيرات بيضاء في رأسها دليل على الشيب، بقولها: "أنا مو كبيرة وفيني شيب مع إني أهتم بنفسي وكثرة الصبغة تسبب تلف للشعر كثير استحي منو"، فجاء رد مديحة الحمداني عليها قائلة: "الشيب مش علامة إهمال للنفس، عدم صبغه هو تصالح مع النفس".

وذلك بعد أن لاحظ متابعو مديحة الحمداني أنها تنشر صورها وعلامات الشيب واضحة، ولا تجد أي غضاضة في أن يراه الجميع مما جعلهم يتساءلون عن سبب ذلك، فكانت إجابتها كرد واضح على هذه التساؤلات.

وكانت زوجة قصي خولي كشفت عن نفسها في فيديو نشرته عبر حسابها وتم تداوله بكثافة على مواقع التواصل، ظهرت فيه باكية وهي تتهم زوجها الفنان السوري بإهماله لها ولابنه، وأنه ظهر في أحد البرامج وهو يتحدث عن اعتنائه بطفله أثار حفيظتها ودفعها للظهور علناً للرد عليه.

وفي ذات السياق، التزم قصي خولي بالصمت وعدم الرد على ادعاءات زوجته مديحة الحمداني ضده، مكتفياً بالتأكيد على أنها زوجته حقاً، رافضاً التطرق لأي تفاصيل شخصية .