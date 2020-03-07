محطة الزهراء لتربية الخيول: العالم يلجأ لنا ليتعلم هذا الشيء

07 مارس 2020 - 11:18 ص

كشفت الدكتورة نجلاء رضوان، رئيس الإدارة المركزية لمحطة الزهراء لتربية الخيول، عن صفات الخيل العربي المصري، قائلة: "الخيل العربي يتميز بتناسق في الجسم، والحركة، وجبهة عريضة، وعين جميلة".



وأضافت، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، أن المحطة بها 5 عائلات من الخيول، وتعد تلك العائلات هي الأكثر ندرة على مستوى العالم.



وأشارت رئيس الإدارة المركزية لمحطة الزهراء لتربية الخيول، إلى أن الهدف من إنشاء المحطة هو الحفاظ على السلالات الموجودة، معقبة :"أي محطة تربية خيول على مستوى العالم عندما تهدف إلى تحسين صفات وراثية إلينا".

