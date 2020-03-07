الحجر على الأسطول الأمريكي السادس صحيا بسبب "كورونا"

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وكالات - الدويني فولي

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وضع الأسطول السادس للبحرية الأمريكية حجرا ذاتيا على سفنه خلال الفترات التي تفصل بين زياراته للموانئ الأوروبية بسبب مخاوف من الإصابة بفيروس "كورونا".
وقال كايل رينز، المتحدث باسم الأسطول لشبكة "CNN" إن السفن ستبقى في البحر لمدة 14 يوما على الأقل بعد زيارة أي ميناء في أوروبا، من أجل تلافي انتشار الفيروس التاجي كورونا.
وأضاف رينز: "بالاشتراك مع الأساطيل الأخرى، حددنا فترة 14 يوما قيد التنفيذ بين زيارات المونئ للسماح للأطباء بمراقبة الطواقم".
وأكد أن هذه الخطوة لن تأثر على قدرة البحرية في أداء مهامها.
ويعمل الأسطول السادس للبحرية الأمريكية بشكل رئيسي في البحر الأبيض المتوسط، ولكنه يقوم برحلات منتظمة أيضا إلى البحر الأسود وبحر البلطيق.

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