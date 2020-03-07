مفاجأة عن الـ12 المصابين بكورونا..ماذا حدث لـ2 منهم

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الصحة

دي إم سي

كورونا

هالة زايد

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أن الحالات التي ظهر عليها الإصابة بفيروس كورونا بالخارج، بعد عودتهم من زيارة لمصر، كانت بعد نحو من 8 لـ13 يوما من عودتهم لبلادهم، ولكن كان يجمعهم شيء واحد وهو المركب السياحي.

و أضافت "زايد"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أنهم قاموا بعمل تقصي للمركب وللمخالطين، ولكن لم يظهر عليهم أي أعراض، وقاموا بعمل تقصي لآخر يوم في فترة الحضانة وظهرت النتيجة سلبية.

وتابعت :"قمنا بسحب عينات لكل المخالطين لهم رغم أنه لم تظهر عليهم أي أعراض، ووجدوا النتيجة إيجابية لـ12 حالة، من ضمنهم حالتان، نسبة الفيروس بهما منخفضة للغاية".

وأشارت إلى أنه تم رصد كل الفنادق التي تردد عليها كل المخالطين، وسيتم عمل حجر على كل المخالطين في منازلهم، وسيتم عمل تحاليل دورية لهم.

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