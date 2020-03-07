أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة لها

07 مارس 2020 - 11:06 ص

تقام اليوم العديد من المباريات بمختلف المسابقات سواء كانت أفريقية أو أوروبية، ولعل أبرزها مواجهة الأهلى لمنافسه صن داونز فى إطار إياب ربع نهائى مسابقة دورى أبطال أفريقيا.

"المصريون" ترصد أبرز المباريات بالمواعيد والقنوات الناقلة لها :-

دورى أبطال أفريقيا

مازيمبى الكونغولى× الرجاء البيضاوى.. الموعد 3 عصرًا وتذاع على بي إن سبورتس 6.

صنداونز × الأهلي الموعد 3 عصرًا وتذاع على بي إن سبورتس 1.

النجم الساحلي × الوداد البيضاوي الموعد 9 مساءً وتذاع على بي إن سبورتس 1.

الدوري الإنجليزى

ليفربول × بورنموث الموعد 2:30 ظهرًا .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 2.

آرسنال × ويست هام الموعد 5 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 2.

بيرنلي × توتنهام هوتسبير الموعد 7:30 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 2.

الدوري الإسباني

أتلتيكو مدريد × إشبيلية الموعد 5 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 3.

برشلونة × ريال سوسيداد الموعد 7:30 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 3.

الدوري الألماني

بوروسيا مونشنجلادباخ × بوروسيا دورتموند الموعد 7:30 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 5.