وزير الإعلام :اللي عايز كورونا يحضن و يبوس

07 مارس 2020 - 10:29 ص

أكد أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، أن الوقاية من فيروس كورونا مسألة هامة وحيوية، قائلا :" الدولة المصرية تتعامل بشفافية مطلقة مع أزمة فيروس كورونا".



وأضاف "هيكل"، خلال مداخلة هاتفية نشرة "التاسعة"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري ،قائلا : "لازم نتخلي عن البوس والأحضان،وكل اتنين ياخدوا بعض بالحضن والبوس لازم نبطل دا صحتنا أهم لو مش عايزين كورونا".



وتابع:" الحكومة المصرية تتخذ 3 سيناريوهات في للتعامل ومواجهة فيروس كورونا، الآن نعمل على السيناريو الأول، وهو غسل اليدين والاهتمام بالنظافة الشخصية وسائل أساسية لتقليل انتشار فيروس كورونا".

