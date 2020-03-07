وزير الإعلام :اللي عايز كورونا يحضن و يبوس

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أسامة هيكل

كورونا

التليفزيون المصرى

أكد أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، أن الوقاية من فيروس كورونا مسألة هامة وحيوية، قائلا :" الدولة المصرية تتعامل بشفافية مطلقة مع أزمة فيروس كورونا".

وأضاف "هيكل"، خلال مداخلة هاتفية نشرة "التاسعة"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري ،قائلا : "لازم نتخلي عن البوس والأحضان،وكل اتنين ياخدوا بعض بالحضن والبوس لازم نبطل دا صحتنا أهم لو مش عايزين كورونا".

وتابع:" الحكومة المصرية تتخذ 3 سيناريوهات في للتعامل ومواجهة فيروس كورونا، الآن نعمل على السيناريو الأول، وهو غسل اليدين والاهتمام بالنظافة الشخصية وسائل أساسية لتقليل انتشار فيروس كورونا".

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