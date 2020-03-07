العقوبات رادعة.. أمير سعودي يتوعد بهذا الأمر

07 مارس 2020 - 10:24 ص

قال أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال إنه تم منع جمع الأموال لغرض الديات أو أي أغراض أخرى ولو بمسمى خيري دون أمره.

وتوعد الأمير تركي بن طلال، أن من يخالف القرار سيتم إحالته فورا للنيابة العامة .

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية قرر الأمير تركي خلال اللقاء التنفيذي الأول لمبادرة إرساء السلم المجتمعي: " منع من الآن فصاعدا أًي جهة تجمع الأموال خارج إطار لجان الإصلاح التي تعمل تحت أمري في عسير " .

وأضاف أن هناك سماسرة يعملون لمصلحتهم الشخصية ويرهقون المواطنين في جمع الأموال بينما تذهب لدخلهم الشخصي.

يذكر أن هناك مطالبات سابقة بمجلس الشورى بدراسة مشروع نظام لجمع الديات بهدف حماية المجتمع من جمع الأموال بأغراض أخرى.