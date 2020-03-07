تصريح صادم من فنانة شهيرة عن " محمد رمضان"

أثارت الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، الجدل من جديد، بسبب تكرار تصريحها عن رفض العمل مع الفنان محمد رمضان، حيث أكدت أنها رفضت تجسيد دور والدته في إحدى المسلسلات.

تحدثت سميرة عن الأزمة مجددا اليوم، خلال لقائها مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج "فنجان قهوة" المذاع على قناة "صدى البلد"، مؤكدة أنها رفضت الدور دون أن تعرف محمد رمضان بشكل شخصي، لكنها كانت قد شاهدت له فيلم "عبده موتة" وبالتالي قررت ألا تجسد دور الأم لشخص قدّم مثل هذا الدور.

تابعت: "أنا رفضت الدور وأنا معرفش محمد رمضان شخصيا، اتعرض عليا الدور وأنا كنت شوفت فيلم (عبده موته) فقلت لأ أنا معملش أم ده.. أنا مخلفش ده".

أكدت عبد العزيز أنها لا تعرف محمد رمضان شخصيا، ولكن لا يمكن أن تؤدي دور أم لبلطجي، بعدما أطلقوا عليها لقب "أم العظماء"، لأنها قدمت أدوار الأم لشخصيات عظيمة، مثل أبي حنفية والترمذي والشيخ المراغي والشيخ محمد متولي الشعراوي وأم للفنانة أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب، مضيفة: "مقدرش أعمل أم بلطجي، واعتذرت وده حقي وحق كل ممثل يرفض أي دور مش مناسب له".