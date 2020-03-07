ملك بريطاني أشهر إسلامه وحذف من الأرشيف الملكي

07 مارس 2020 - 09:44 ص

انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يدعى أن أحد ملوك إنجلترا كان مسلما، وأنه الوحيد الذي حذف اسمه من الأرشيف الملكي.

وبحسب ما نشره حساب " عربي" على تويتر فإنه كان هو الملك الوحيد الذي أخفت بريطانيا تاريخه وحذفته من الأرشيف حتى أن عملة بريطانيا في عهده كانت باللغة العربية.

وبحسب الفيديو الوثائقي الذي تم نشره فإن "أوثاركس كان ملكا على " مرسية"، والتي كانت تسمى حينها بإنجلترا الوسطى، وذلك في سنة 757 ميلادية.

وأضاف أنه توسع ملكه بعد ذلك، حيث استطاع أن يوحد جميع المقاطعات الإنجليزية، تحت حكم واحد.

الغريب أنه لم يعثر على لمراجع وافية عن أوثاريكس، تتحدث عنه أو عن إنجازاته أو فترة حكمه، التي امتدت إلى 39 عاما.

وكان من أكبر إنجازاته توحيد الممالك الأنجلوسكسونية في العصور الوسطى، باعتباره أنه من أكبر الملوك شهرة وقتها.

وعن سبب تجاهله في المصادر الإنجليزية، قد تم العثور على قطعة نقود ذهبية تعود لفترة هذا الملك.

والعجيب أن العملة وجد عليها كتابة عربية وهي "لا اله إلا الله وحده لا شريك له"، وفي الحافة كتبت عبارة "محمد رسول الله " وفي وسط هذه الجملة سجل اسم الملك "أوفا" باللغة الإنجليزية، وهو ما يرجح أنه كان ملكا مسلما، وأن المصادر الإنجليزية تجاهلته لذك.