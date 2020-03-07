إصابة مذيعة عربية شهيرة بـ كورونا.. ما علاقتها بهيفاء وهبي

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لجين عضاضة

أفادت عدد من المواقع الإخبارية اللبنانية والعربية عن إصابة المذيعة وعارضة الأزياء اللبنانية، لجين عضاضة بـ فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ولجين عضاضة، هي أرملة الملياردير السعودي الراحل وليد الجفالي، وهو شقيق رجل الأعمال طارق الجفالي، الذي سبق وقام بخطبة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، منذ سنوات عدة قبل أن يتوفى في عام 2008.

وأفادت تقارير إخبارية لبنانية، بأن لجين عضاضة، الزوجة السابقة لرجل الأعمال السعودي الراحل وليد الجفالي، أجرت فحوصات طبية في مستشفى الجامعة الأمريكية بالعاصمة اللبنانية بيروت، بعد عودتها من بريطانيا، وارتفاع درجة حرارتها.

وأشارت التقارير إلى أنه تبين من الفحوصات الطبية إصابة لجين عضاضة بـ فيروس كورونا الجديد، بعدما شعرت بالإعياء الشديد وارتفاع درجة حرارتها، فتم نقلها إلى مستشفى رفيق الحريري الجامعي للخضوع لإجراءات الحجر.

يشار إلى أن لجين عضاضة من الشخصيات الشهيرة في الوطن العربي ولبنان، فهي مذيعة وعارضة أزياء سابقة، وهي أيضًا أرملة الملياردير الشهير وليد الجفالي، الذي تزوجته في عام 2012.


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