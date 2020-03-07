» عروسة تصل لقاعة الزفاف بسيارة إسعاف.. ماذا حدث

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عروسة

الزفاف

سيارة إسعاف

اشتعلت موقع التواصل الاجتماعي بصور لعروسة اختارت وسيلة جديدة للوصول لقاعة الأفراح، وذلك عبر سيارة الإسعاف.

وبحسب ما تداوله حسابات على تويتر، حيث علق البعض على الصور بالقول:"دى عروسة عاملة فكرة جديدة.. تروح الفرح بعربية إسعاف.. وأول ماتوصل للقاعة العريس يبوسها قبلة فم ترجعلها الروح تانى وجه خجول.. زى سنووايت كده القرد الحكيم (لا أرى)، حيث سخرت قائلة: ده محتاجة قباقيب شجرة الدر.

وتفاعل رواد تويتر مع ما تم تداوله حول الفكرة الجديدة، حيث علق أحد المغردين: "كانت تروح العناية المركزة.. وهو يعمل دكتور".

وعلق آخر: "العريس يبوسها حاجة غريبة أوى يعنى إيه يبوسها  مش ينتظر لما يخلفوا".


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