"الجثة متعفنة"..تطورات صادمة في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

نشرت محامية أسرة محمد حسن الموسى، قتيل فيلا نانسي عجرم، رهاب بيطار، مقطع فيديو عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، كشفت فيه عن أن جثة القتيل قد تحللت وتعفنت بشكل كبير، لسوء حفظها في الثلاجة بالعاصمة اللبنانية بيروت، نظرًا لانقطاع التيار الكهربائي عنها.

وأشارت رهاب بيطار، في الفيديو، أن الجثة كانت في حالة تعفن رهيبة، مستنكرة الاستهتار بهذه الأشياء الإنسانية من قبل المسئولين عن قضية الشاب السوري محمد الموسى، قتيل فيلا نانسي عجرم.

من جهة أخرى، قالت رهاب بيطار، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :"تشريح الجثة سيأخذ بعض الوقت لوجود شك بكل النتائج السابقة".

يأتي ذلك، بعدما كشفت رهاب بيطار، محامية أسرة محمد حسن الموسى - قتيل فيلا نانسي عجرم، عن تطورات خطيرة في قضية الشاب السوري القتيل، إذ تحدثت عن المستجدات في فيديو بثته عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

وقالت رهاب بيطار، إنها تفاجأت بخروج فادي الهاشم، زوج نانسي عجرم، على الرغم من موانع السفر المفروضة عليه ضمن إجراءات القضية، مشيرة إلى أن هذا يعد مهزلة، لاسيما أن زوجة الشاب السوري الشهير إعلاميًا بـ قتيل الفيلا، قد تم منعها من الخروج خارج لبنان أثناء مرافقتها لجثمان زوجها إلى سوريا.

من جهة أخرى، نشرت الدكتورة رهاب بيطار، محامية أسرة قتيل فيلا نانسي عجرم، مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، رصدت فيه لحظة وصول جثمان القتيل إلى العاصمة السورية دمشق بعد تشريحه مرتين في لبنان للوقوف على سبب القتل.

وظهرت أم القتيل في الفيديو منهارة تماما، وتدخل في نوبة كبيرة من البكاء في الوقت الذي حاولت فيه المحامية رهاب بيطار تهدئتها.

يأتي ذلك بعد، حالة كبيرة من الجدل أثارتها المحامية السورية رهاب البيطار، وكيل أسرة محمد حسن الموسى، قتيل فيلا نانسي عجرم، بسبب آخر تغريدة لها عبر حسابها الشخصي على تويتر، التي كتبت فيها: "الترغيب والترهيب أسلوبان لن يزيدانني إلا إصرارا وعزيمة وثباتا وقوة".