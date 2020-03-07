"كلنا سلمان- كلنا محمد" يتصدر تويتر

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بن نايف

ولى العهد السعودى

دشن نشطاء سعوديون على موقع التدوينات "توتير" هاشتاج جديدا بعنوان #كلنا_سلمان_كلنا_محمد"، لخادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وتفاعل مع الهاشتاج  جميع المتابعين، معلقين بكلمات الحب والتأييد ،وكانت أبرز تفاعلات الهاشتاج: "معك للأبد، كلنا معك".

يأتي تدشين الهاشتاج بعد تردد أنباء عن اعتقال العديد من الشخصيات البارزة في الأسرة المالكة وعلي رأسهم الأمير أحمد بن عبد العزيز الشقيق الأصغر للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، و ولي العهد السعودي السابق محمد بن نايف وشقيقه الأصغر الأمير نواف بين نايف .


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