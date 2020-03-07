أديب: إثيوبيا مش راجعة للمفاوضات.. والسودان باعنا

07 مارس 2020 - 09:11 ص

وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة إلى الإدارة المصرية بشأن مفاوضات سد النهضة، قائلا: "خلاص، الإثيوبيين مش راجعين للمفاوضات تاني، والسودانيين باعونا".



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "إحنا كشعب نطلب من إدارتنا تأخذ موقفا يوازي تلك المواقف، معقبا: "مياه النيل تمثل لمصر حياة، دي مش انتخابات، أو كهرباء".



وتابع: "مش عشان آبي أحمد يكسب انتخابات يعملنا مشاكل، متحطوش ضهر المصريين للحيطة، مش هقول أكتر من كده".

