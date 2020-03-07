الدولار يستقر في المعاملات الصباحية عند هذا الرقم

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البنوك

الدولار اليوم

يقدم موقع" المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.

وسجل سعر الدولار اليوم السبت 7 مارس استقرارا ملحوظا حيث سجل 15.64 جنيه.

وسجل الدولار في البنك المركزي 15.58 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.68 جنيه، وسجل في البنك الأهلي 15.58 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.68 جنيه.

كما سجل الدولار في بنك مصر 15.58 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.68 جنيه، وسجل في بنك القاهرة 15.58 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.68 جنيه.


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