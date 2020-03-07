طلب مفاجيء من أحمد عيد لـ"مرتضى" بعد فوز الزمالك على الترجي

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أشاد أحمد عيد عبد الملك - نجم الزمالك السابق - بتأهل فريقه إلى نصف نهائي بطولة أفريقيا بعد فوزه على الترجي التونسي.

وقال "عيد" في تغريدة فيما يبدو أنها موجهة لرئيس نادي الزمالك مرتضى منصور: من الاخر الموسم الجديد يتخططله من دلوقتي محتاج باك رايت مع حازم ودفندر وممكن مساك حافظو علي الفرقة حتي لو لاقدر الله مخدناش البطولة فرقة ولاعيبة رجالة يستحقو الاستمرار وبلاش شغل اننا نجيب كبشة لاعيبة هات احتياجات بدل ما تصرف في الهوا وراضي لاعيبتك الرجالة بس معاك فريق بطولات .

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