هاني الناظر يكشف موعد انتهاء تهديد فيروس كورونا

07 مارس 2020 - 12:40 ص

قال الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث السابق واستشاري الأمراض الجلدية، إنه يجب وجود مصدر للتهوية الجيدة من أجل الوقاية من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه لا يجب استخدام الأدوات الشخصية لشخص آخر بشكل عام كذلك أدوات التجميل لدى السيدات بشكل خاص.



وأضاف "الناظر" خلال لقائه ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصري، مع الإعلامية ناردين فرج، مساء الجمعة، أنه يجب التوجه مباشرة للطبيب مباشرة عند ظهور أعراض مباشرة للفيروس، موضحا أنه مع ارتفاع درجات الحرارة يقل نشاط الفيروسات، مشيرا إلى أنه يتوقع خلال شهر ونصف من الآن لن نسمع عن فيروس كورونا مرة أخرى على مستوى العالم.

