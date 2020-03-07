"أديب" يفتح النار على إثيوبيا بسبب بيانات أزمة سد النهضة

07 مارس 2020 - 12:30 ص

علق الإعلامي عمرو أديب، على البيان الذي أصدره رئيس وزراء أثيوبيا آبي أحمد عن سد النهضة، والذي قال فيه: "أن بلاده لن تتخلى عن شرفها في أزمة سد النهضة"، مشيرا إلى أن رئيس وزراء إثيوبيا فجأة اكتشف أنها قضية شرف، وفي الجلسة الأخيرة من المفاوضات اكتشف أننا كنا "مشربينه حاجة أصفرة وبنضحك عليه".



وقال " عمرو أديب" ، خلال برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة mbc مصر، يوم الجمعة، إن إثيوبيا اتخذت قرارًا متعنتًا عن سد النهضة.

