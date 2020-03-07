  • السبت 07 مارس 2020
  • بتوقيت مصر01:51 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
هاني الناظر

هاني الناظر يكشف موعد انتهاء تهديد فيروس كورونا

عمرو أديب

"أديب" يفتح النار على إثيوبيا بسبب بيانات أزمة سد النهضة

فيروس كورونا

3 سيناريوهات حكومية للتعامل مع فيروس "كورونا"

فتح باب الالتماسات اليوم بكلية تجارة جامعة عين شمس

هذا ما قاله رئيس جامعة عين شمس عن حظر النقاب

أسامة هيكل

تعليق ناري من "هيكل" على شائعات انتشار "كورونا"

ترامب

ترامب يرصد 8.3 مليارات دولار لمكافحة "كورونا"

الزمالك والترجي

الزمالك يقصي الترجي ويتأهل إلى نصف نهائي دوري الأبطال

المملكة العربية السعودية

السعودية تطالب مواطنيها بهذا الأمر العاجل

المسجد بعد تحويله لمتحف

بالصور.. مسئول قطري يصدم الجميع بتحويل مسجد لحانة خمور

كيف يحمي البيت الأبيض «ترامب» ومساعديه من «كورونا»؟

كيف يحمي البيت الأبيض «ترامب» ومساعديه من «كورونا»؟

بالفيديو..

"أديب" يفتح النار على إثيوبيا بسبب بيانات أزمة سد النهضة

آخر الأخبار

عمرو أديب
عمرو أديب
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

نهاية فبراير.. هل يُسدل الستار على أزمة «سد النهضة»؟

#

"دا كل اللي أقدر أقوله ".. تعليق عمرو موسى على أزمة سد النهضة

#

برلماني: فوضنا «السيسي» لاتخاذ اللازم تجاه إثيوبيا

#

عمرو أديب: "لدينا مشكلة بهذا الأمر الخطير.. وبحذر منه من سنين"

علق الإعلامي عمرو أديب، على البيان الذي أصدره رئيس وزراء أثيوبيا آبي أحمد عن سد النهضة، والذي قال فيه: "أن بلاده لن تتخلى عن شرفها في أزمة سد النهضة"، مشيرا إلى أن رئيس وزراء إثيوبيا فجأة اكتشف أنها قضية شرف، وفي الجلسة الأخيرة من المفاوضات اكتشف أننا كنا "مشربينه حاجة أصفرة وبنضحك عليه".
وقال " عمرو أديب" ، خلال برنامج "الحكاية" المذاع علي  قناة mbc مصر، يوم الجمعة، إن إثيوبيا اتخذت قرارًا متعنتًا عن سد النهضة.
وتابع "أديب" قائلا : "إيه إصرار إثيوبيا أنها تحرق كل المراكب، وأنها تحط ضهرنا للحيط، يبدو إنك من الأول تماطل، ومن الأول أنت مش قد الكلمة، إنت قلت كلمة"، متسائلا: "لماذا هناك إصرار على قتل كل المبادرات؟".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

وصاحت الديار كلها باكية..(قولوا لعين الشمس)

د. هشام الحمامي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الكشف عن حقيقة انفصال داليا مصطفى وشريف سلامة
» "الناظر" يقدم نصائح ذهبية لتجنب الإصابة بـ"كورونا"
» فنانة كبيرة تكشف أسرار مرض نور الشريف وأحمد زكي
» غانتس: نتنياهو مستعد لإحراق كل شيء لتفادي هذا الأمر
» فيديو.. حريق هائل يلتهم مسجدًا أثريًا وعشرات المنازل بالدرب الأحمر
» تعليق الدراسة في غزة السبت كإجراء احترازي من كورونا
» إغلاق مدينة بيت لحم بسبب فيروس "كورونا"
» الإسلاميون وشيخ الأزهر.. صدام وانقسام
» "كورونا" يحيل المدعي العسكري الفلسطيني للحجر الصحي
» بالفيديو.. زوج نانسي عجرم يهرب خارج البلاد
» انتشار فرق فحص بأسوان بعد اكتشاف إصابات كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:57 ص

  • فجر

    04:57

  • شروق

    06:19

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:32

  • مغرب

    18:03

  • عشاء

    19:33

من الى
أرشيفية
أصالة
التراويح
مجلس الدولة
مجدى يعقوب