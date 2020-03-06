» فنانة كبيرة تكشف أسرار مرض نور الشريف وأحمد زكي

06 مارس 2020 - 10:20 م

قالت الفنانة سميرة عبد العزيز، إنها تكتمت على مرض نور الشريف بالسرطان حيث إنه لم يخبر أحد بمرضه سواها، وطلب منها عدم إبلاغ أي شخص.



وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج «فنجان قهوة» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنها كانت تراعي نور الشريف في أخر عمل فني جمعهما، لافتة إلى أنها كانت تدعي له في كل صلاة.



وتابعت، أن الفنان أحمد زكي كان يعتبر محفوظ عبد الرحمن أستاذ يسأله في كل ما يقابله ويستشيره في كل الأمور كما أنه كان يسكن بجوارهما.



وأشارت سميرة عبد العزيز، إلى أن أحمد زكي طلب تمثيل دور عبد الحليم حافظ معللا ذلك بأنه يتيم ومن الملاجئ مثل عبد الحليم، ولكن محفوظ عبد الرحمن رفض كتابة هذا العمل.

