  • السبت 07 مارس 2020
  • بتوقيت مصر01:52 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
هاني الناظر

هاني الناظر يكشف موعد انتهاء تهديد فيروس كورونا

عمرو أديب

"أديب" يفتح النار على إثيوبيا بسبب بيانات أزمة سد النهضة

فيروس كورونا

3 سيناريوهات حكومية للتعامل مع فيروس "كورونا"

فتح باب الالتماسات اليوم بكلية تجارة جامعة عين شمس

هذا ما قاله رئيس جامعة عين شمس عن حظر النقاب

أسامة هيكل

تعليق ناري من "هيكل" على شائعات انتشار "كورونا"

ترامب

ترامب يرصد 8.3 مليارات دولار لمكافحة "كورونا"

الزمالك والترجي

الزمالك يقصي الترجي ويتأهل إلى نصف نهائي دوري الأبطال

المملكة العربية السعودية

السعودية تطالب مواطنيها بهذا الأمر العاجل

المسجد بعد تحويله لمتحف

بالصور.. مسئول قطري يصدم الجميع بتحويل مسجد لحانة خمور

كيف يحمي البيت الأبيض «ترامب» ومساعديه من «كورونا»؟

كيف يحمي البيت الأبيض «ترامب» ومساعديه من «كورونا»؟

فنانة كبيرة تكشف أسرار مرض نور الشريف وأحمد زكي

الصفحة الأخيرة

ما لا تعرفه عن علاقة «نور الشريف» برؤساء مصر
ما لا تعرفه عن علاقة «نور الشريف» برؤساء مصر
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

لأول مرة.. سوزان مبارك تكشف أسرارًا عن حياته الشخصية وقصة حبهما

#

شقيقة الراحل أحمد زكي تكشف عن مخالفتها وصيته الأخيرة

#

"بوسى" تروى قصة حبها مع نور الشريف: كنت في ثالثة إعدادي

#

رشوان توفيق: تربطني علاقة "روحية" بالراحل نور الشريف

قالت الفنانة سميرة عبد العزيز، إنها تكتمت على مرض نور الشريف بالسرطان حيث إنه لم يخبر أحد بمرضه سواها، وطلب منها عدم إبلاغ أي شخص.
وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج «فنجان قهوة» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنها كانت تراعي نور الشريف في أخر عمل فني جمعهما، لافتة إلى أنها كانت تدعي له في كل صلاة.
وتابعت، أن الفنان أحمد زكي كان يعتبر محفوظ عبد الرحمن أستاذ يسأله في كل ما يقابله ويستشيره في كل الأمور كما أنه كان يسكن بجوارهما.
وأشارت سميرة عبد العزيز، إلى أن أحمد زكي طلب تمثيل دور عبد الحليم حافظ معللا ذلك بأنه يتيم ومن الملاجئ مثل عبد الحليم، ولكن محفوظ عبد الرحمن رفض كتابة هذا العمل.
وأوضحت أنه عندما صارح أحمد زكي لزوجها محفوظ عبد الرحمن بمرضه وأن عمره قصير في الدنيا، أدى إلى تعاطف محفوظ معه وكتب له الفيلم ولكن أحمد زكي مات قبل أن يستكمل الفيلم.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

وصاحت الديار كلها باكية..(قولوا لعين الشمس)

د. هشام الحمامي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الكشف عن حقيقة انفصال داليا مصطفى وشريف سلامة
» "الناظر" يقدم نصائح ذهبية لتجنب الإصابة بـ"كورونا"
» فنانة كبيرة تكشف أسرار مرض نور الشريف وأحمد زكي
» غانتس: نتنياهو مستعد لإحراق كل شيء لتفادي هذا الأمر
» فيديو.. حريق هائل يلتهم مسجدًا أثريًا وعشرات المنازل بالدرب الأحمر
» تعليق الدراسة في غزة السبت كإجراء احترازي من كورونا
» إغلاق مدينة بيت لحم بسبب فيروس "كورونا"
» الإسلاميون وشيخ الأزهر.. صدام وانقسام
» "كورونا" يحيل المدعي العسكري الفلسطيني للحجر الصحي
» بالفيديو.. زوج نانسي عجرم يهرب خارج البلاد
» انتشار فرق فحص بأسوان بعد اكتشاف إصابات كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:57 ص

  • فجر

    04:57

  • شروق

    06:19

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:32

  • مغرب

    18:03

  • عشاء

    19:33

من الى
أرشيفية
أصالة
التراويح
مجلس الدولة
مجدى يعقوب