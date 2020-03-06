كولومبيا تسجل أول إصابة بـ"كورونا"

06 مارس 2020 - 11:30 م

أعلنت وزارة الصحة الكولومبية، الجمعة، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" في البلاد.



وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الفحوصات الطبية أظهرت إصابة مواطن (19 عاما) بالفيروس، قدم مؤخرا من مدينة ميلانو الإيطالية.

من جهتها، قالت "كلوديا لوبيز" عمدة العاصمة بوغوتا، في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن المريض بدأ بتلقي العلاج في أحد مستشفيات المدينة منذ 2 مارس/آذار الجاري.

وأكدت أن السلطات الكولومبية اتخذت تدابير مخططة مسبقا لمواجهة الوباء، داعية المواطنين لعدم الذعر.

وشددت لوبيز على أن التدابير المخطط لها قد اتخذت وأنها ستعمل في هذا الاتجاه، وطلبت من الكولومبيين عدم الذعر من الفيروس.

وظهر الفيروس، أول مرة، في مدينة ووهان وسط الصين، 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، وانتشر حتى اليوم في 95 دولة، بينها 14 دولة عربية؛ ما تسبب في حالة رعب تسود العالم، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ على نطاق دولي لمواجهته.