» تعليق الدراسة في غزة السبت كإجراء احترازي من كورونا

06 مارس 2020 - 11:00 م

أعلنت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة تعليق الدراسة، السبت، ليوم واحد، في مدارس القطاع كإجراء احترازي من فيروس "كورونا" المستجد.



وقالت الوزارة، في بيان صدر الجمعة ووصل الأناضول نسخة منه: "يُقرَر تعليق الدوام في مدارس محافظات غزة السبت، كإجراء احترازي من فيروس كورونا".



وأضافت أنه "سيتم تقييم الأمور الأحد القادم، لاتخاذ القرار المناسب بخصوص الدوام في الأيام التالية".



من جهتها، أكدت وزارة الصحة في القطاع، في بيان، ايلوم، خُلوَ قطاع غزة من الفيروس حتى الآن.



وظهر فيروس كورونا، أول مرة، في مدينة ووهان وسط الصين، 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، وانتشر حتى اليوم في 94 دولة، بينها 14 دولة عربية؛ ما تسبب في حالة رعب تسود العالم، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ على نطاق دولي لمواجهته.