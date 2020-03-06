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مركز "سيتي أوف لندن" يسحب جائزة من زعيمة ميانمار

عرب وعالم

زعيمة ميانمار
زعيمة ميانمار
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المصريون ووكالات

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ترامب ساخرا من زعيمة الكونجرس: صلّوا من أجلها " تعاني من خلل"

سحب مركز "سيتي أوف لندن" للتمويل، جائزة من زعيمة ميانمار أونغ سان سو تشي، على خلفية الممارسات الدموية بحق مسلمي الروهنغيا في إقليم أراكان.
وأجرت الهيئة الإدارية لمركز "سيتي أوف لندن" المسؤول عن منطقة التمويل في العاصمة البريطانية، تصويتاً على إلغاء جائزة "حرية المدينة" التي قدمها إلى سو تشي قبل 3 سنوات.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أمرت محكمة العدل الدولية، ميانمار باتخاذ جميع التدابير التي في حدود سلطتها لمنع وتجنب الإبادة الجماعية ضد أقلية الروهنغيا المسلمة.
واعترفت زعيمة ميانمار سو تشي، خلال إفادتها أمام محكمة العدل الدولية، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، باستخدام بلادها "قوة غير متناسبة"، في التعامل مع مسلمي ولاية أراكان.
وقالت سو تشي: "لا أستبعد استخدام قوة غير متناسبة (في أراكان)، لكن هذا الأمر لا يرقى إلى حد الإبادة الجماعية".
ومنذ 25 أغسطس/ آب 2017، تشن القوات المسلحة في ميانمار ومليشيات بوذية، حملة عسكرية تتضمن مجازر وحشية ضد الروهنغيا في أراكان.
وأسفرت هذه الجرائم المستمرة عن مقتل آلاف الروهنغيين، بحسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة مليون إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.
وتعتبر حكومة ميانمار الروهنغيا "مهاجرين غير نظاميين" من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم". -

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